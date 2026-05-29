В Усть-Куломском районе из-за ураганного ветра обесточило села

В Коми ураган повалил деревья и оборвал провода.

Грозовой фронт с ураганным ветром, порывы которого достигали 23-25 метров в секунду, вызвал серьезные повреждения в нескольких районах Коми. Стихия повалила опоры линий электропередачи, деревья, повредила жилые дома и социальные объекты. В Усть-Куломском районе вечером 28 мая без света полностью остались село Руч, поселки Белоборск и Озъяг. Частичное отключение затронуло села Усть-Кулом, Дон, Носим, поселки Югыдъяг, Смолянка, Кужба, Ульяново, Паспом и деревню Кекур. Энергетики оперативно провели восстановительные работы, и к утру электричество появилось во всех населенных пунктах.

В Корткеросском районе до 23 часов 28 мая без света сидели жители сел Намск, Мордино, Керес, поселков Уръель и Веселовка, деревень Лопыдино, Четдино, Лабором, Эжол, Конша, Дань, Тимасикт и Паркерос. Частично было обесточено село Сторожевск и деревня Важкурья. В селе Небдино пропала одна фаза.

В Княжпогостском округе аварийное отключение произошло 29 мая в 2:37. Свет исчез в населенных пунктах Турья, Кони, Ветью, Весляна, Брусничный и Луг. В 8 утра бригада выехала на место для восстановления электроснабжения. Администрация муниципалитета сообщила о случившемся. Кроме того, в Емве на улице Совхозной, 45 ветер повалил два тополя.

В Сыктывдинском районе стихия затронула деревню Малая Слуда и поселок Нювчим. На момент подготовки материала электроснабжение там уже восстановили. В социальных сетях также появлялись сообщения о кратковременных отключениях света после грозы и ливней в некоторых домах Сыктывкара, Выльгорта и Сосногорска. Энергетики заверили, что сейчас проблем с подачей электричества в этих городах нет.