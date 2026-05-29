НовостиОбщество29 мая 2026 8:00

В Сыктывкаре 30 и 31 мая на улице Маркова введут одностороннее движение

Участок от Станционной до Димитрова будет работать только в сторону Сысольского шоссе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ограничения связаны с проведением православных мероприятий.

В столице Коми на время православных праздников временно изменят организацию дорожного движения на улице Маркова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Сыктывкара.

Согласно документу, отрезок от Станционной до Димитрова будет функционировать в режиме одностороннего движения. Транспорт сможет двигаться только в сторону Сысольского шоссе. Мера вводится 30 и 31 мая с 8 утра до 2 часов дня. Это сделано для обеспечения безопасности и порядка в дни Троицкой родительской субботы и Святой Троицы.