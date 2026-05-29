В Сыктывкаре 30 и 31 мая на улице Маркова введут одностороннее движение

Ограничения связаны с проведением православных мероприятий.

В столице Коми на время православных праздников временно изменят организацию дорожного движения на улице Маркова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Сыктывкара.

Согласно документу, отрезок от Станционной до Димитрова будет функционировать в режиме одностороннего движения. Транспорт сможет двигаться только в сторону Сысольского шоссе. Мера вводится 30 и 31 мая с 8 утра до 2 часов дня. Это сделано для обеспечения безопасности и порядка в дни Троицкой родительской субботы и Святой Троицы.