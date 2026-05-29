Жители Коми вернули в оборот более 229 тысяч монет

В апреле в Коми прошла всероссийская акция «Монетная неделя». Жители республики обменяли или положили на банковские счета больше 229 тысяч монет. Общая сумма составила 768 тысяч рублей. По сравнению с осенним этапом акции количество возвращенной в оборот мелочи выросло на 19%, а общая сумма – на 8%. В акции участвовали 35 отделений банков в разных городах и районах региона. Самыми популярными у граждан оказались монеты достоинством 10 рублей, 2 рубля и 1 рубль.

Руководитель подразделения Северо-Западного главного управления Банка России Андрей Рогожин пояснил, что многие люди годами хранят мелочь дома, но эти деньги должны работать в экономике. Цель акции – вернуть монеты в наличный оборот, что позволит сократить расходы на их чеканку. Жители Коми с момента запуска акции в 2024 году проявили высокую активность: в обращение возвращено более миллиона монет на сумму свыше 3,8 миллиона рублей.

Обменять мелочь на банкноты можно и вне рамок акции. Некоторые банки продолжают принимать монеты для обмена на бумажные деньги или зачисления на счет. Уточнить подробности можно на сайте монетнаянеделя.рф.