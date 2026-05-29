Госсовет Коми просит включить отпуск по уходу за ребенком в «северный» стаж

Женщины с двумя детьми на Севере теряют право рано выйти на пенсию из-за декрета. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госсовета Коми на заседании 28 мая решили обратиться в федеральные органы. Они хотят, чтобы периоды ухода за детьми до полутора лет включали в стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. Это даст женщинам с двумя и более детьми право на досрочную пенсию.

Председатель комитета по социальной политике Анастасия Михайлова пояснила, что сейчас декретный отпуск засчитывают только в страховой стаж. В «северный» он не входит. А именно он дает льготу. Женщины, родившие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, если их страховой стаж не менее 20 лет, а работа на Крайнем Севере – не меньше 12 лет (или 17 лет в приравненных районах).

По данным Минтруда на 1 января 2026 года, по всей стране 66 751 женщина, родившая двух и более детей, не смогла реализовать это право. С каждым новым ребенком у северянки снижаются шансы на досрочную пенсию, так как ей не хватает времени наработать нужный «северный» стаж. Михайлова напомнила, что до 2002 года декретный отпуск уже включался в «северный» стаж.

Парламентарий отметила, что проблема низкой рождаемости сейчас остра как для Коми, так и для других северных регионов. Чтобы переломить тенденцию, нужны дополнительные гарантии для увеличения числа многодетных семей. Депутаты надеются, что федеральный центр поддержит их инициативу. Ведь включение декрета в «северный» стаж не потребует дополнительных бюджетных расходов, но даст женщинам уверенность в завтрашнем дне и стимул рожать больше детей. Обращение направлено. Ответа ждут. Вопрос остается на контроле. Госсовет Коми намерен добиваться справедливости.