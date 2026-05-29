Отец из Печоры доплатил сыну и дочери почти два миллиона рублей алиментов

Житель Печоры, работающий на себя, не пожалел средств на своих двоих детей. Регулярно помимо крупных переводов, от 40 тысяч рублей и выше, он отправляет им одежду и продукты. Однако мать ребят засомневалась, платит ли бывший муж алименты в полном объеме, с учетом его настоящих доходов. Женщина обратилась к судебному приставу с просьбой пересчитать задолженность.

Данные, которые предоставила бухгалтерия, показали, что алименты должны быть значительно выше. За несколько лет набежала недоплата в размере 1,8 миллиона рублей. Мужчина не стал оспаривать эту сумму, и как только получил постановление пристава, он сразу перевел детям все, что требовалось.