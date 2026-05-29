Горячую воду в Эжвинском районе отключат 2 июня с раннего утра

Жителей Эжвы предупредили о плановом отключении горячего водоснабжения на время ремонтов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Эжвинского района предупредила местных жителей о грядущем отключении горячего водоснабжения. Со 2 июня с 6 часов утра и до окончания всех необходимых работ в домах перестанет поступать горячая вода.

Причиной являются ежегодные гидравлические испытания тепловых магистралей. Их традиционно проводят после завершения отопительного сезона и перед началом нового, чтобы заранее выявить слабые места и предотвратить серьезные аварии зимой. Восстанавливать подачу ресурса после проверок будут постепенно, по мере того как ремонтные бригады устранят обнаруженные дефекты. В связи с временными неудобствами власти попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Кроме того, в администрации напомнили, что на летний период запланировано еще одно отключение – с 6 по 19 июля 2026 года. Жителей также призвали соблюдать осторожность и при любых неполадках звонить в свои жилищно-эксплуатационные участки, управляющие компании или товарищества собственников жилья.