Из Сыктывкара в Калининград можно будет улететь напрямую с 3 июня

Министерство транспорта Коми объявило о старте прямого авиасообщения между Сыктывкаром и Калининградом. Рейсы начнут выполняться с 3 июня и продлятся до 30 сентября 2026 года.

Перевозкой пассажиров займется авиакомпания Smartavia на самолетах Boeing 737-700, рассчитанных на 148 мест. Полеты запланированы один раз в неделю – по средам. Вылет из Сыктывкара в 16:05, прибытие в аэропорт Храброво в 18:20 по местному времени.

Обратный рейс стартует из Калининграда в 19:00, а в столице Коми самолет окажется в 23:05. В пути туда пассажиры проведут 3 часа 15 минут, обратно – на 10 минут меньше.

Билеты уже можно купить на официальном сайте авиаперевозчика или в кассах агентств.