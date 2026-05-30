В Сыктывкаре СК начал проверку после падения двухлетней девочки из окна

Следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна на Карла Маркса.

В пятницу, 22 мая, в СУ СКР по Коми поступило сообщение о падении девочки 2023 года рождения из окна квартиры на 4 этаже дома по улице Карла Маркса. Как рассказали в следкоме, ребенок упал, получил травмы и был отправлен в больницу.

По этому случаю следователи начали доследственную проверку. Они выяснят причины и обстоятельства случившегося и дадут им правовую оценку. По итогам проверки в установленные сроки примут процессуальное решение.

Ведомство рекомендовало родителям постоянно следить за маленькими детьми в квартирах, не оставлять их без присмотра и исключить любую ситуацию, которая может привести к гибели ребенка или его травмам из-за падения из окна. Нужно установить на окна специальные фиксаторы. Эти простые меры и постоянное внимание родителей помогут сохранить детскую жизнь.

