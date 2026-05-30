За неделю в Коми от укусов клещей пострадало почти 600 человек

Жители Сыктывкара чаще всего жалуются на присасывание клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 18 по 24 мая 2026 года к врачам из-за укусов клещей обратились 577 человек. Среди них 91 ребенок. А всего с 29 марта в больницы пришли 1398 пострадавших, в том числе 244 ребенка.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Коми, средний многолетний показатель за 5 лет превышен на 43,1 процента. Из всех обратившихся 540 живут в Сыктывкаре, 169 – в Прилузском районе, 113 – в Усть-Вымском, 104 – в Сыктывдинском, 92 – в Сысольском, 88 – в Усть-Куломском, 71 – в Княжпогостском, 51 – в Корткеросском, 50 – в Койгородском, 36 – в Удорском, 35 – в Троицко-Печорском, 31 – в Ухте и 6 – в Сосногорске.

Уточняется, что 431 человек был привит от клещевого энцефалита. 110 детям и 87 взрослым ввели противоклещевой иммуноглобулин. 377 взрослым назначили йодантипирин.

Укусы клещей в 41,5 процента случаев случились возле домов, в 31,2 процента – в лесах и на природе (на охоте, рыбалке, при прогулках по лесным массивам), в 24,7 процента – на дачных участках, и в 1,2 процента – в людных местах.

В управлении Роспотребнадзора по Коми напомнили, что клещи разносят возбудителей разных болезней – клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. 13 территорий республики считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дарила подарки и всегда звонила: 19-летняя сотрудница МВД ушла на занятия и больше не вернулась

Родные погибшей при пожаре в центре МВД Коми отсудили 4,5 млн рублей компенсации (подробности)