На севере Коми с 30 мая объявлен 4 класс пожароопасности

С 30 мая в нескольких районах республики запретили въезд в леса.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 30 мая на севере республики ожидается 4 класс пожароопасности – это высокая степень риска. Предупреждение касается муниципальных образований «Сосногорск», «Ухта», «Ижемский», «Печора» и «Усинск».

Главное управление МЧС России по Республике Коми дало жителям несколько советов. Спасатели попросили не жечь сухую траву и не сжигать мусор. Если кто-то заметит возгорание, нужно сразу же позвонить в службу спасения. Также рекомендовано ограничить прогулки и пребывание в лесах, а также въезд машин в лесные массивы. Ведомство напомнило, что при любой чрезвычайной ситуации надо срочно звонить по единому номеру «112» – это можно сделать как со стационарного телефона, так и с мобильного.

