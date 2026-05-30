Школа в Эжве выплатила ученику 50 тысяч рублей за травму

В Эжве школьник получил деньги после падения на акробатике.

В ноябре 2025 года на уроке физкультуры в одной из школ Эжвы произошел несчастный случай, когда 16-летний подросток сдавал зачет по акробатике. Когда он стоял на руках, то упал на спину и получил травмы. Врачи оценили их как вред здоровью средней тяжести.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру Эжвинского района Сыктывкара. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Коми, проверка показала, что школа не обеспечила безопасных условий для детей.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с учебного заведения компенсации морального вреда в пользу ученика. Судья согласился с требованиями и обязал школу выплатить подростку 50 тысяч рублей. Решение уже исполнено, деньги переведены полностью.

