Из-за ремонта железной дороги поезда из Воркуты доедут только до Печоры

В конце лета и осенью 2026 года на участке Сивая Маска – Шор запланированы плановые ремонтные работы. Путь там однопутный, поэтому на время ремонта движение поездов изменится. Как пояснили в пресс-службе «Северной железной дороги», в некоторые дни августа, сентября и октября составы, идущие из Воркуты на юг, не смогут доехать до конечной станции. Их последней остановкой станет Печора. Оттуда же поезда в Адлер и Новороссийск начнут свой путь обратно.

Вот какие поезда отправятся от Печоры:

– поезд №309 Воркута – Адлер выедет 10, 12, 14, 24, 26, 28 августа, а также 7, 9, 11, 21, 23, 25 сентября и 5, 7, 9, 19 октября;

– поезд №311 Воркута – Новороссийск отправится в путь 17, 19, 21, 31 августа, 2, 4, 14, 16, 18, 28, 30 сентября и 2, 12, 14, 16 октября.

До Печоры доедут следующие составы:

– поезд №310 Адлер – Воркута прибудет на станцию Печора 10, 20, 22, 24 августа, 3, 5, 7, 17, 19, 21 сентября и 1, 3, 5, 15 октября;

– поезд №312 Новороссийск – Воркута доедет до Печоры 13, 15, 17, 27, 29, 31 августа, 10, 12, 14, 24, 26, 28 сентября и 8, 10, 12 октября.

В дни, когда ремонтные работы не ведутся (нет технологических «окон»), поезда будут ходить как обычно – от Воркуты и до Воркуты.

