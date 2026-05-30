Минздрав Коми назвал фейком слухи о закрытии станции переливания крови в Инте

Ведомство сообщило о продолжении работы станции, где трудится 16 специалистов.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Инте закрывают станцию переливания крови. Этот слух привлек внимание депутата Государственного совета Коми Ирины Артеевой.

Она заявила в соцсетях, что станция выполняет очень важную работу, и от ее деятельности напрямую зависят здоровье и жизнь людей. Парламентарий направила запрос в министерство здравоохранения Коми, чтобы получить точные и достоверные сведения.

Позже ведомство официально опровергло ложную информацию. Минздрав опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что станция продолжает работать в обычном режиме. Там трудятся 16 сотрудников. Медики по-прежнему ждут доноров по вторникам, средам и четвергам с 08:00 до 10:00. Адрес учреждения: улица Куратова, дом 12.

