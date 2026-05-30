В Воркуте пятиэтажное здание пытаются продать дешевле однокомнатной квартиры

Нежилую пятиэтажку в Воркуте отдают за 384 тысячи рублей.

В Воркуте уже больше полугода не могут найти покупателя на бывший учебный корпус. За это время цена на пятиэтажное здание упала в 20 раз. Сейчас его продают примерно по стоимости скромной однокомнатной квартиры.

В сентябре 2025 года территориальное управление Росимущества впервые выставило на торги здание на улице Мира. Раньше там размещался Воркутинский филиал Сыктывкарского госуниверситета. Пятиэтажку построили в 1972 году. На первом аукционе продавец просил 7,7 миллиона рублей, но торги не состоялись, так как желающих не нашлось. То же самое повторилось еще два раза. В итоге цену снизили до минимальной – 384 тысяч рублей. Именно столько указано в новых торгах, которые назначены на 13 июля.

Для сравнения: кадастровая стоимость объекта по данным на 2025 год составляет около 16,5 миллиона рублей. Площадь здания – 3,4 тысячи квадратных метров, и его продают вместе с земельным участком. Согласно обследованию 2018 года, износ здания достиг 50 процентов. В документах к аукциону уточнили, что недвижимость можно использовать под общежитие.

Сам филиал Сыктывкарского госуниверситета в Воркуте создали в 2000 году, однако просуществовал он недолго и в 2011 году его закрыли. Причинами назвали большие расходы на коммунальные услуги, убытки и отсутствие желающих поступать.

