Более 40 детских лагерей в Коми не устранили нарушения пожарной безопасности

На недавнем заседании заместитель начальника ГУ МЧС по республике Михаил Муравьев привел тревожные цифры. Оказалось, что больше сорока детских лагерей в Коми до сих пор работают с нарушениями пожарной безопасности. Об этом сообщило издание «Комиинформ».

Большинство недочетов выявили в пришкольных лагерях. Проблемы с эвакуацией есть на двадцати объектах, а с противопожарной защитой – на десяти. Еще в тринадцати лагерях персонал не прошел нужного обучения. Михаил Муравьев предупредил, что к работе не допустят те учреждения, где нарушения не исправят.

Модернизация противопожарного оборудования потребуется на восьмидесяти одном объекте. С начала года пожарная сигнализация в детских лагерях ложно срабатывала двести тридцать три раза, чаще всего в Ухте, Печоре и Усинске. Заместитель председателя правительства региона Наталья Якимова заметила, что часть нарушений можно устранить без больших затрат. Она поручила срочно проверить проблемные объекты.

