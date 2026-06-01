Клава Кока выступит на главном выпускном Сыктывкара «Твои Облака»

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Стало официально известно, что хедлайнером праздничной программы главного выпускного республики под названием «Твои Облака» станет певица Клава Кока. Мероприятие приурочено ко Дню молодёжи и состоится в столице Коми 27 июня.
Организаторы обещают зрителям исключительно живое звучание музыки, яркую энергетику и песни, которые слушатели узнают буквально с первых аккордов.
С начала года Ресурсный молодёжный центр проводил среди жителей республики опрос, и по итогам этого голосования определился исполнитель, который возглавит программу.
Стоит добавить, что Клава Кока уже посещала Коми в 2022 году. Тогда она вместе с Григорием Лепсом и Полиной Гагариной участвовала в большом концерте в Сыктывкаре.
