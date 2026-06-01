Жительница Коми дважды ударила мужа ножом в грудь

Жительница Сосногорска ударила мужа ножом. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Сосногорска утвердили обвинительное заключение против 40-летней местной жительницы. Ей вменяют умышленное причинение человеку тяжкого вреда здоровью с применением предмета, который использовался как оружие.

Следствие выяснило, что в марте этого года во время семейной ссоры пьяная женщина ждала от мужа извинений за то, что тот бросил ковш на пол, но супруг этого не сделал. Тогда женщина взяла со стола кухонный нож и два раза ударила мужчину в грудь. Супруг горожанки получил серьёзные травмы и у него началась сильная кровопотеря. Женщина не стала помогать мужу и не вызвала скорую, но, к частью, это сделал сосед, который зашёл к ним за спиртным.

Свою вину жительница Сосногорска признала только в конце предварительного следствия. Теперь уголовное дело передали в Сосногорский городской суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

В Сыктывкаре детей хотят забрать из семей за прыжки на «кубиках Победы» (подробности)