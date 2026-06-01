Сыктывкарка получила восемь месяцев исправительных работ за подделку справки

В Сыктывкаре осудили мать за подлог документа о лечении от зависимости. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, которую признали виновной в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Как уточнили в прокуратуре Коми, в суде рассматривали иск от управления опеки и попечительства городской администрации. Ведомство требовало ограничить женщину в родительских правах на ее 5-летнюю дочь. Причиной стало то, что ответчица долгое время злоупотребляла алкоголем и не выполняла обязанности матери.

На заседании женщина заявила, будто прошла курс лечения от спиртной зависимости и попросила приобщить к делу свидетельство об этом. Однако судья усомнился в подлинности бумаги и направил запрос в Министерство здравоохранения Коми. В ответе ведомства говорилось, что женщина ни разу не обращалась за медицинской помощью и никакого лечения не проходила.

Прокуратура Сыктывкара добилась возбуждения уголовного дела по факту подделки доказательств. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ, а 10 процентов от ее заработка будут удерживать в пользу государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

В Сыктывкаре детей хотят забрать из семей за прыжки на «кубиках Победы» (подробности)