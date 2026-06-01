Прокуратура Усинска добилась компенсации подростку после укуса бездомной собаки

В Усинске подросток получит деньги за моральный вред после встречи с бездомной собакой.

Стали известны результаты проверки прокуратуры Усинска, поводом для которой послужило обращение местной жительницы. Женщина рассказала, что на её сына напала бездомная собака.

В ноябре 2025 года во дворе одного из городских домов бродячая собака укусила 16-летнего парня. Подростка с рваными ранами на правой ноге отвезли в больницу. Там ему обработали травмы и сделали прививки от бешенства.

Прокуроры посчитали, что юноша перенес физическую боль и нравственные страдания. Поэтому они обратились в суд с требованием выплатить пострадавшему денежную компенсацию морального вреда. Судья встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать с организации, которая отвечает за отлов и содержание бездомных животных, 50 тысяч рублей в пользу подростка.

Как только решение суда вступит в законную силу, прокуратура возьмет на контроль его фактическое исполнение.

