Коми заняла 32 место в рейтинге благосостояния семей

Коми оказалась в четвертом десятке списка регионов по уровню жизни семей с детьми.

Опубликованы итоги исследования РИА «Новости» о благосостоянии семей в российских регионах. В рейтинге за 2025 год Республика Коми расположилась на 32 строчке.

Специалисты выяснили, что у среднестатистической семьи в республике с двумя работающими родителями и двумя детьми после всех обязательных трат в месяц потенциально может оставаться 42,7 тысячи рублей. Если в семье растет один ребенок, эта сумма достигает 62,6 тысячи рублей.

При расчетах использовались данные Росстата. Складывали две чистые среднегодовые зарплаты по региону без учета налога на доходы физлиц. Затем из полученной суммы вычитали региональные прожиточные минимумы для взрослых и детей. Эксперты подчеркивали, что материальное положение семей считается одним из главных показателей экономического развития страны. Разрыв между разными субъектами федерации остается очень большим, и заметных перемен к лучшему в этом вопросе пока не видно.

Динамика у Коми за последние годы выглядит не самой радужной. Год назад, по итогам 2024 года, республика находилась на 23 месте с показателями 35,9 тысячи рублей для семьи с двумя детьми и 54,4 тысячи для семьи с одним ребенком. В 2023 году регион был и вовсе на 18 позиции, когда остаток достигал 52,8 тысячи и 70,1 тысячи рублей соответственно. В 2022 году Коми тоже занимала 18 строчку, но суммы были чуть меньше: 41,5 тысячи и 57,9 тысячи рублей.

Для сравнения, в среднем по России у семьи с двумя детьми после минимальных необходимых трат в 2025 году остается 51,5 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 37,7 тысячи, а в 2023 году доходил до 64,4 тысячи.

Лидирующую пятерку рейтинга традиционно занимают добывающие регионы, а также обе столицы. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ – там остаток составляет 141,4 тысячи рублей. Второй – Ханты-Мансийский округ с результатом 102,6 тысячи. Третью строчку заняла Магаданская область с 94,9 тысячи, четвертую – Сахалинская область с 87,7 тысячи. Замыкает пятерку Москва, где у семьи с двумя детьми после расходов может оставаться 84,6 тысячи рублей.

В самом низу списка оказались регионы Северного Кавказа.

