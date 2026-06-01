Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер выйдет из колонии 18 сентября

Осужденного за коррупцию экс-главу Коми отпустят на свободу через три с половиной месяца.

Стали известны новые подробности о судьбе бывшего руководителя Коми Вячеслава Гайзера. Оказалось, что он выйдет на свободу 18 сентября этого года. Об этом сообщили в правоохранительных органах ссылаясь на информацию от ТАСС.

Напомним, Гайзера арестовали еще в сентябре 2015 года. Суд приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима плюс штраф 160 миллионов рублей. Все эти годы он отбывает наказание в исправительном учреждении номер 6, которое находится в Тверской области. Досрочно покинуть колонию мужчина так и не смог, так как суды несколько раз отклоняли его просьбы.

Приговор бывшему главе республики вынесли 10 июня 2019 года. Тогда Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Вместе с ним осудили и его бывшего заместителя Алексея Чернова. Тот получил 9 лет строгого режима и такой же штраф в размере 160 миллионов рублей. Остальных фигурантов уголовного дела также признали виновными. Им вменили получение взяток, мошенничество и отмывание денег, добытых незаконным путем.

Однако главное обвинение - создание преступного сообщества - с Гайзера и его подельников сняли. По данным следствия, Коми нанесли ущерб в 4,5 миллиарда рублей. Главным активом, который забрали фигуранты дела, оказалась птицефабрика «Зеленецкая», чья стоимость оценивали по-разному - от 1 миллиарда до 3,5 миллиарда рублей. В итоге остановились на сумме 2,4 миллиарда. В июне 2020 года фабрику полностью вернули в собственность региона.

Гайзер несколько раз пытался выйти на свободу раньше срока. В декабре 2021 года суд ему отказал. Летом 2022 года повторилось то же самое. Потом он подал новое ходатайство, но позже сам его отозвал. Еще одну попытку предпринял в 2025 году - Бежецкий межрайонный суд снова ответил отказом. После освобождения бывший чиновник планировал остаться жить и работать в Москве.

