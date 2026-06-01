Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Коми

В Коми зарегистрировали необычные имена Даян Мухаммад-Карим и Мирелла.

Министерство юстиции Коми подвело итоги по именам, которые жители республики чаще всего давали новорожденным детям. Среди мальчиков лидирует имя Михаил, а среди девочек - София.

В пятерку популярных мужских имен также вошли Александр, Тимофей, Марк и Дмитрий. У девочек вслед за Софией идут Ева, Анна, Василиса и Варвара.

Ведомство также обратило внимание на редкие и необычные варианты. Некоторые семьи выбрали для сыновей имена Даян, Мухаммад-Карим, Салман, Васил и Мухаммед. А среди девочек встречались Мирелла, Евсея, Инесса, Марфа и Светлана.

