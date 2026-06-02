В Ухте восьмиклассник отдал мошенникам 400 тысяч рублей семейных сбережений

Мошенники беспрерывно звонили восьмикласснику и требовали никому не рассказывать о происходящем.

В Ухте школьник стал жертвой мошенников. С заявлением в полицию обратилась мама мальчика.

Как рассказали в МВД по Коми, в мессенджере к восьмикласснику обратились неизвестные, которые заявили, что его действия в интернете якобы привели к взлому аккаунта на портале Госуслуг, а затем вредоносной атаке подверглись и учетные записи родителей.

Звонившие не давали подростку передышки. Они представлялись сотрудниками разных государственных и силовых структур. Аферисты обещали помочь школьнику закрыть кредиты, которые из-за утечки данных уже оформляются на его семью. При этом они требовали хранить все в тайне, ссылаясь на секретность следствия.

Мошенники уговорили мальчика задекларировать все сбережения, которые хранятся дома, и отправить их на безопасный счет. По указанию лжеспециалистов подросток перешел по ссылке, скачал программу с уже привязанной виртуальной картой и через банкомат перевел на счет больше 400 тысяч рублей наличными.

Несколько дней школьник пытался продолжать общение с помощниками, но они перестали отвечать, стерли переписку и заблокировали все контакты. Мальчик понял, что его обманули, и рассказал обо всем родителям.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».

