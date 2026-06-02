Выпускники Коми могут заработать до 50 тысяч рублей за ЕГЭ

В этом году в Коми 3655 одиннадцатиклассников. Из них 3605 человек намерены сдавать ЕГЭ.

В школах Коми стартовала экзаменационная кампания. Выпускники, которые наберут высший балл на Едином государственном экзамене, получат денежное поощрение.

По данным министерства образования и науки Коми, 1 июня одиннадцатиклассники сдавали экзамены по химии, истории и литературе. В республике работали 40 пунктов проведения ЕГЭ. Свои знания в первый день проверили 1243 выпускника.

В министерстве сообщили, что по итогам экзаменов запланированы единовременные выплаты для стобалльников. Размер премии будет зависеть от количества учеников, показавших высокие результаты, и от каждого учебного предмета. В 2024 году выпускники, получившие за ЕГЭ 100 баллов, могли рассчитывать на 50 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на высший балл.

В 2025 году 25 выпускников из Сыктывкара, Усинска, Ухты и Инты стали стобалльниками. Они сдавали русский язык, физику, химию, информатику, литературу, английский язык, биологию, профильную математику и географию.

Кроме того, ежегодные денежные выплаты получают победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Коми. В 2024 году победителям давали 50 тысяч рублей, а призерам - 30 тысяч рублей.

Стимулирующие выплаты могут получить и педагоги-наставники. Премии полагаются учителям, чьи ученики стали победителями или призерами региональных и заключительных этапов олимпиады, а также педагогам, чьи воспитанники набрали на ЕГЭ от 80 до 100 баллов. Возможность таких выплат регулируется внутренними документами школы. В министерстве уточнили, что деньги перечислят не позднее 1 декабря с учетом районного коэффициента и надбавки за стаж работы на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях.

