За 10 лет в водоемах Коми утонули 50 детей

На пресс-конференции по детской безопасности главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Коми Леонид Носов рассказал о печальной статистике. За последние 10 лет в республике произошло 41 происшествие на воде с участием детей. В результате этих случаев утонули 50 несовершеннолетних.

По данным на 1 июня 2026 года, число происшествий на водных объектах региона выросло на 71 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего случилось 12 происшествий, в которых погибли 11 человек, но детей среди погибших нет. Леонид Носов напомнил, что в прошлом году в водоемах Коми утонули 4 ребенка: двое из них погибли в сыктывкарском районе Алешино, один - в Сосногорске и еще один - в Усть-Куломском районе.

Главные причины гибели детей на воде - это безнадзорность, родительская халатность и несоблюдение правил безопасного поведения. Самая большая проблема в том, что люди купаются в местах, которые для этого не предназначены и где нет спасателей.

В этом летнем сезоне для обеспечения безопасности на воде в республике планируют открыть восемь пляжей и 56 мест отдыха у воды, где купаться запрещено. Один пляж откроют в Сыктывкаре, один - в Усть-Куломском районе, а еще шесть - в Корткеросе. В Корткеросе решили открыть так много пляжей из-за массовой гибели детей в месте для купания в 2020 году. Всего в регионе насчитывается 156 мест отдыха у воды. Из них 69 облагораживают местные администрации, но 87 до сих пор остаются без присмотра.

