В Коми создадут межведомственную комиссию по внедрению ИИ

Коми подключится к федеральной работе по внедрению ИИ вместе с комиссией при президенте. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Коми Ростислав Гольдштейн сообщил в своих соцсетях о подписании указа. Документ создает межведомственную комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Глава республики уточнил, что это поручение президента России Владимира Путина.

Гольдштейн заявил, что в регионе запускается системная работа с искусственным интеллектом. Главная задача - сделать ИИ настоящим помощником для экономики и жителей Коми. Речь идет об ускорении государственных услуг и внедрении технологий на производствах. Работа будет строиться вместе с комиссией при президенте. Это значит, что местные инициативы опираются на лучшие общероссийские практики и программы.

Глава региона перечислил основные направления работы новой комиссии. Среди них - координация разработки искусственного интеллекта и автономных систем, улучшение правовой базы, внедрение технологий в государственное управление и реализация решений в рамках федеральной повестки. Эта инициатива полностью соответствует целям и задачам национального проекта «Экономика данных».

