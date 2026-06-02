Благотворители собрали почти 100 тысяч рублей для тяжелобольной 5-летней Варвары из Коми

Осталось собрать 715 тысяч рублей из почти 4 миллионов на лечение ребенка.

Благотворители за два дня смогли собрать почти 100 тысяч рублей для пятилетней девочки из Инты. Варваре Савченко нужна повторная операция. Ребенок родился с тяжелым врожденным пороком сердца - правая половинка почти не работала.

Российские врачи провели несколько сложных операций, но полностью исправить ситуацию можно было только за границей. Несколько месяцев назад состоялась последняя коррекция в Университетской клинике Бонна в Германии, где врачам удалось совершить невозможное - теперь сердце Вари работает как у здорового человека.

Операция прошла удачно, но из-за сложности вмешательства в легочной артерии девочки образовалось сужение и скопилась жидкость. Врачи быстро устранили эту проблему с помощью эндоваскулярной операции. Однако в ближайшее время ребенку потребуется расширение уже установленного стента, а значит, новая эндоваскулярная операция. Об этом сообщил благотворительный фонд «Мир в наших руках». Без этого вмешательства есть риск серьезных осложнений.

Общая сумма сбора составляет 3 миллиона 900 тысяч рублей. По последним данным, осталось собрать всего 715 тысяч рублей. Все необходимые документы и подробности размещены в специальной группе сбора.

