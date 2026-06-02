В Сыктывкаре из-за сильного ветра на кладбище повалило деревья

К концу недели с Краснозатонского кладбища планируют вывезти весь накопившийся мусор.

Пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила о ситуации на городских кладбищах. В минувшие выходные православные отмечали Троицу - праздник, когда принято поминать умерших. Многие горожане приходили на погосты, чтобы навести порядок на могилах родных. После массового посещения на кладбищах скопилось много отходов: пластиковая тара, упаковка, сухая трава, старый инвентарь и прочий мусор.

Компания, которая отвечает за уборку кладбищ, вывозит отходы по плану. Сразу убрать все невозможно, так как площади большие, а мусора очень много, пояснили мэрии. В администрации уточнили, что сейчас составлен график вывоза, работают и специализированные машины, и бригады с ручным инструментом.

Погода также внесла свои коррективы. Из-за сильного ветра и дождя на кладбищах попадали деревья. Подрядчик пилит стволы, складывает фрагменты для вывоза и отправляет их на полигоны твердых бытовых отходов.

Сейчас основные силы брошены на Краснозатонское кладбище. До конца этой недели оттуда обещают вывезти весь накопившийся мусор - и бытовые отходы, и остатки деревьев.

