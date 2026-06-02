Синоптики Коми спрогнозировали близкую к норме погоду в июне

Дневные температуры в основном составят 18-23 градуса тепла.

Коми ЦГМС опубликовал прогноз погоды на первый месяц лета. Среднемесячная температура воздуха в июне будет близка к обычной климатической норме. На юге республики норма составляет плюс 14-15 градусов, на севере - 11-13 градусов, а в Воркутинском районе - около 9 градусов тепла.

Осадков в целом выпадет в пределах средних многолетних значений, но местами их может быть в полтора-два раза больше обычного. Обычная норма для июня - 48-82 миллиметра.

В первой декаде погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, которая придет с Арктики. Поэтому ожидается переменная облачность и редкие короткие дожди. Температура в эту декаду будет выше нормы.

А вот во второй и третьей декадах погода окажется под влиянием циклонов. Будет много облаков и дождей разной силы и продолжительности. Температура в эти дни ожидается немного ниже обычной или близкой к ней.

В лесах прогнозируют пожарную опасность в основном первых-третьих классов по региональной шкале. В отдельные периоды местами она может достигать четвертого и пятого классов.

Днем воздух прогреется в основном до 18-23 градусов. На крайнем северо-востоке будет прохладнее - 12-17 градусов. В некоторые дни возможно повышение температуры до 23-28 градусов.

В каждой декаде вероятны 2-3 дня, когда дневной прогрев составит всего 8-15 градусов. По ночам ожидается 8-13 градусов тепла. Отдельные ночи могут быть холоднее - 2-7 градусов. В северных районах в некоторые ночи первой декады велика вероятность заморозков до -2 градусов.

