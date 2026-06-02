В Удорском районе простились с погибшим в ходе СВО Александром Ванеевым

Похороны прошли 1 июня на кладбище в Кослане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-служба администрации Удорского района сообщила о гибели местного жителя. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб уроженец села Кослан Александр Ванеев.

Прощание с ним состоялось 1 июня. Похоронили бойца на кладбище в Кослане.

Напомним, специальная военная операция началась в феврале 2022 года на территории Украины.

