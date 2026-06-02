За пять месяцев 2026 года число аварий с детьми в Коми выросло на 14 процентов

Почти половина пострадавших детей - пассажиры а каждое пятое ДТП - с велосипедистами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На пресс-конференции по детской безопасности в летний период выступила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГАИ МВД по Коми Мария Полякова. Она рассказала о тревожной статистике.

За пять месяцев 2026 года в республике зафиксировали один случай гибели ребенка в дорожно-транспортном происшествии. Количество аварий с участием детей выросло на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а число пострадавших несовершеннолетних увеличилось на 26 процентов.

По итогам 2025 года уровень детского травматизма на дорогах Коми остался на том же уровне, что и в 2024-м. В прошлом году в ДТП погибли двое детей. Один смертельный случай произошел в Сыктывкаре, второй - в Сыктывдинском районе.

Почти половина всех аварий с участием детей - это происшествия, где несовершеннолетние были пассажирами. Еще 29 процентов пострадавших - пешеходы. Каждое пятое ДТП случается с детьми-велосипедистами, а каждое двенадцатое - с несовершеннолетними, которые сами управляли транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

В Сыктывкаре детей хотят забрать из семей за прыжки на «кубиках Победы» (подробности)