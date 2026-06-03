В Коми мужчина провалился в канализационный колодец и погиб

Мужчина приехал в гости к знакомым 30 мая и исчез.

Завершились поиски 47-летнего Олега К. в селе Спаспоруб Прилузского района. Ориентировку на него ранее распространял поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Известно, что погибший приехал в гости к знакомым 30 мая и пропал. На его поиски вышли волонтеры, местные жители и Прилузский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» Службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Накануне, 2 июня, тело пропавшего нашли местные жители. Оно находилось в канализационном колодце на улице Школьной. По всей видимости, мужчина провалился в очистные и получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели извлекли тело погибшего.

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