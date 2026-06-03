В двух районах Коми с 5 июня ожидается чрезвычайная пожароопасность

МЧС предупреждает жителей Коми о высокой вероятности лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми объявили об ожидаемом установлении чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Это произойдет с 5 июня 2026 года в Ижемском и Усть-Цилемском районах.

Жителей и гостей региона призывают быть осторожными и беречь себя и своих близких.

Напомним, 3 июня, в среду, в Коми ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. В северных районах сохранится прохладная погода, а ночью возможны заморозки.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Однако местами на севере республики столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. Днем в северных районах ожидается от +7 до +12 градусов, на юге – от +13 до +18.

В Воркутинском районе ночью прогнозируют дождь и мокрый снег.

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