В Сыктывкаре продлили срок устранения нарушений в бассейне «Аквалидер» до 1 июля

600 юных спортсменов остались без тренировок и вынуждены тесниться на двух дорожках «Орбиты». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Коми удовлетворило ходатайство сыктывкарской спортшколы олимпийского резерва «Аквалидер». Учреждение просило продлить срок исполнения предписания до 1 июля. Работа бассейна может быть возобновлена с этой даты.

Ранее школе выдали предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В установленный срок - до 13 апреля 2026 года - показатели воды в бассейне так и не привели в соответствие с нормативами. В Роспотребнадзоре пояснили, что ходатайство удовлетворили, чтобы качество воды в чашах довели до нормы. Это в перспективе позволит учреждению возобновить полноценную работу.

Во время выездной проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в бассейне нет лабораторного контроля за качеством обработки поверхностей. Также не проводились лабораторные исследования остаточного свободного и связанного хлора в воде. У детей после посещения бассейна появлялись реакции на коже: красные пятна, шелушения и волдыри. В апреле работу бассейна приостановили на 30 суток. В конце апреля в спортшколе сообщили, что запуск центрального бассейна откладывается на неопределенный срок из-за работ на системе водоподготовки. Точные сроки возобновления работы тогда назвать не могли. Тренажерный зал, фитнес и спортивный залы продолжают работать с понедельника по пятницу.

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