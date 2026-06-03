В Коми охотник нашел в болоте 16-килограммовый окаменевший коралл

Древнему кораллу около 280 миллионов лет, он напоминает о том, что на месте района раньше было море.

В деревне Пузла Усть-Куломского района охотник нашел в болоте крупный окаменевший осколок древнего кораллового рифа. Мужчина сначала хотел заделать 16-килограммовым булыжником яму на дороге, но потом передумал и подарил коралл школьному музею, сообщает «Комиинформ».

Учитель биологии и географии Ягкеджской школы Людмила Уляшева рассказала «Комиинформу», что около 200-300 миллионов лет назад на месте этого района было соленое море. Там обитали мелкие беспозвоночные, и именно тогда образовались древние коралловые рифы. Учительница и сама часто находит древности, а потом показывает их школьникам на уроках.

Сегодня в районе осталось много карстовых озер. Одно из них, Шор вад, достигает 28 метров в глубину. Десять лет назад геофизики доказали, что под деревней Пузла находится глубокая карстовая пещера с озером на глубине 50 метров. Оттуда местные жители сейчас берут артезианскую воду.

В лесах района можно увидеть много провалов. Вода промыла известняк, и лес уходит в эти ямы так глубоко, что видны одни верхушки деревьев. Местных жителей известняками и древними находками уже не удивить. Они находят окаменелые кораллы и раковины у себя в огороде, при бурении скважин и в лесу. А детям интересно знать, что раньше здесь было мелкое, теплое и чистое соленое море.

Когда в Пузлу и Выльгорт проводили водопровод, рыли по сплошным древним отложениям. Недавно в Ягкеджской школе открыли краеведческий музей. Первым древним экспонатом в нем стал тот самый окаменевший осколок кораллового рифа. А в Помоздино уже давно собрали богатый краеведческий материал: кораллы, бивни мамонта, моллюски, раковины.

Ученый-геолог Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Евгений Пономарев исследовал эту территорию. Он установил, что известнякам Усть-Куломского района 280 миллионов лет. По его словам, в верховьях Вычегды вскрываются породы от позднего девона и каменноугольные. Постепенно они омолаживаются вниз по течению к Помоздино и Пожегу до пород пермского возраста. Породы в районе Пузлы представляют большой интерес для науки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

В Сыктывкаре детей хотят забрать из семей за прыжки на «кубиках Победы» (подробности)