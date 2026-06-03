В Сыктывкаре и Воркуте нашли запрещенную минеральную воду

Продавцам грозит штраф за оборот товаров без обязательной маркировки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Коми сообщило о нарушениях в продаже минеральной воды. В республике система «Честный знак» зафиксировала случаи продажи газированной воды «Джермук» в магазинах сети «Красное и белое» в Сыктывкаре и Воркуте.

Специалисты ведомства провели две контрольные закупки в магазинах, принадлежащих ООО «Альфа-М», в этих двух городах. Они выявили 20 бутылок запрещенной продукции. Всю воду сняли с продажи.

Напомним, в конце апреля Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру. Ввоз и оборот воды «Джермук» в России приостановили. В продукции нашли превышение гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов. Информация на этикетке не соответствовала действительности. В ведомстве объяснили, что введение покупателей в заблуждение о лечебных свойствах воды может привести к неэффективному лечению и ухудшению здоровья.

Теперь нарушителям грозит административная ответственность по статье 15.12.1 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание за непредставление сведений в систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

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