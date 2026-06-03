Уснула на смене: в Сыктывкаре из-за недосмотра двухлетний ребенок выпал из окна

Младшего воспитателя из Сыктывкара обвинили в причинении тяжкого вреда ребенку. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела в отношении младшего воспитателя одного из учреждений с круглосуточным пребыванием детей. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как считает следствие, происшествие случилось в сентябре 2025 года в ночное время. По версии правоохранителей, сотрудница учреждения уснула во время дежурства, хотя по своим обязанностям должна была следить за детьми и обеспечивать их безопасность.

Пока воспитатель спала, оставшийся без присмотра двухлетний ребенок забрался на подоконник и выпал из окна. В результате падения малыш получил множественные травмы. Судебно-медицинская экспертиза отнесла их к категории тяжкого вреда здоровью.

Следователи установили, что согласно должностной инструкции обвиняемая отвечала за жизнь и здоровье воспитанников на протяжении всей смены. При этом ни график работы, ни внутренние документы учреждения не предусматривали для нее право на сон во время дежурства.

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительный акт. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

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