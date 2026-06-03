Жителя Эжвы будут судить за кражу и грабежи в ювелирных магазинах

В Эжве мужчина обокрал сестру и похитил дорогие браслеты из ювелирных салонов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Эжвинском районе Сыктывкара завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже и двух эпизодах грабежа.

По данным следствия, в феврале 2026 года обвиняемый временно жил в квартире своей сестры. Пока хозяев не было дома, он похитил принадлежащее им имущество. Ущерб составил 16,4 тысячи рублей.

Спустя месяц мужчина оказался в одном из ювелирных магазинов. Находясь в торговом зале, он взял золотой браслет стоимостью 246 тысяч рублей и ушел, несмотря на требования продавца вернуть украшение. Похожий случай произошел в апреле 2026 года в другом салоне. Там фигурант открыто похитил золотой браслет стоимостью 306 тысяч рублей.

Следствие установило, что все украденные украшения мужчина впоследствии сдал в ломбард.

В прокуратуре Эжвинского района утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование проводили сотрудники отдела полиции «Эжвинский» УМВД России по Сыктывкару.

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