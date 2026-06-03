На Краснозатонском мосту в Сыктывкаре с 4 по 6 июня введут реверсивное движение

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта Коми сообщило об ограничениях на Краснозатонском мосту через реку Сысолу. Мост находится на дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. С 4 по 6 июня там будут устранять дефекты асфальтобетонного покрытия.

На это время на мосту организуют реверсивное движение. Транспорт сможет ехать только по половине проезжей части. Работы будет регулировать светофор. Подрядная организация планирует трудиться по ночам – с 8 вечера до 6 утра.

На участке проведения работ и на подъездах к мосту установят соответствующие дорожные знаки. В ведомстве попросили водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Капитальный ремонт Краснозатонского моста начнется не раньше 2027 года.

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