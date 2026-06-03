В Коми с 4 по 6 июня ожидаются ночные заморозки до -3 градусов

МЧС советует садоводам укрыть растения пленкой или соломой и не забыть про пожарную безопасность. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Главное управление МЧС по Коми предупредило жителей о грядущих заморозках. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, в ночные и утренние часы с 4 по 6 июня местами в регионе температура может опуститься до минус 1-3 градусов.

Спасатели дали населению несколько рекомендаций. Садоводам и огородникам советуют защитить свои насаждения и культуры. Особое внимание следует обратить на печное отопление. Растения можно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой. В плодоносящих садах хорошо помогает дымление (окуривание) и опрыскивание водой.

Печь должна быть полностью исправной, а правила пожарной безопасности нужно соблюдать неукоснительно. Для обогрева помещений используйте только исправные бытовые электроприборы заводского производства. Не ставьте их рядом с вещами и материалами, которые могут загореться. Никогда не оставляйте включенные приборы без присмотра на долгое время. Не подключайте несколько устройств к одной розетке через переходник на 3-4 ответвления. Если заметили, что электрическая вилка или сам прибор сильно нагрелись, немедленно отключите его от сети. Не перегружайте электропроводку.

При любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните в службу спасения. Со стационарного телефона набирайте 01, с мобильного - 101 или 112. В главном управлении МЧС по Коми круглосуточно работает телефон доверия: 8-8212-29-99-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

В Сыктывкаре детей хотят забрать из семей за прыжки на «кубиках Победы» (подробности)