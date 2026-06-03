Сварщик из Ухты Николай Артеев победил в конкурсе «Лучший по профессии» в Коми

Сварщик Николай Артеев назван лучшим по профессии в Республике Коми. Фото: минтруд Коми.

В Коми назвали лучшего сварщика республики. Им стал Николай Артеев. Он победил в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».

За звание лучшего боролись 16 мастеров сварочного дела. Их знания и умения оценивали эксперты. Конкурс проводят по всей стране в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Этот проект действует по решению президента России Владимира Путина.

Конкурсанты показывали теорию: знание профессии и охраны труда, решали задачи по сварочному делу. А также демонстрировали мастерство на практике.

По итогам всех испытаний определили тройку лидеров. Первое место занял Николай Артеев с предприятия «Газпром трансгаз Ухта». Второе место досталось Максиму Сажину из «Промышленно-бытового строительства». Третье место у Александра Петрова, он тоже работает в «Газпром трансгаз Ухта».

После утверждения итогов каждый победитель и призер получит премию правительства Коми. За первое место дадут 60 тысяч рублей, за второе – 40 тысяч, за третье – 20 тысяч.

Николай Артеев теперь поборется за звание лучшего на федеральном этапе. Он пройдет в Пермском крае 22-24 сентября. Там победителя ждет награда в один миллион рублей. За второе место дадут 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч.

В рамках регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» также пройдут состязания в номинациях «Ветеринарный фельдшер» и «Агроном». Торжественное награждение всех победителей и призеров состоится 26 июня. Оно пройдет на площадке федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

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