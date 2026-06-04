Из Сыктывкара в Калининград запустили прямые рейсы на лето

Дальнейшая судьба перелетов зависит от спроса, рейсы не субсидируются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Коми вернули прямые рейсы в Калининград. Заместитель председателя правительства республики Эдуард Слабиков рассказал, что пока полеты из Сыктывкара в аэропорт Храброво запланированы только на лето. Дальше все будет зависеть от того, насколько заполнят борты, так как это несубсидируемые рейсы.

Чиновник отметил, что власти изучили спрос на перелеты, которые нужны жителям. Первый рейс запустили уже 3 июня. Если заполняемость летом окажется высокой, работу в этом направлении продолжат, возможно, рейс продлят и на другие сезоны.

Перевозками занимается авиакомпания Smartavia. Директор по производству Анатолий Степанов сообщил, что продажи билетов на первые рейсы уже обнадеживают. По его словам, первый рейс из Сыктывкара в Калининград и обратно полностью раскуплен.

Добавим, что в неделю запланирован один рейс – по средам. Если спрос окажется высоким, количество рейсов могут увеличить. Время в пути составляет около трех с половиной часов. Первый рейс выполняет «Боинг» на 148 посадочных мест. При необходимости компания готова использовать борт на 189 мест.

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