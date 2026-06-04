В Эжве полиция изъяла немаркированные жидкости для вейпов на 1 миллион рублей

В Эжве у предпринимателя изъяли партию жидкостей для вейпов на миллион рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Эжвинском районе Сыктывкара оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД проверили торговую точку. Они нашли факт хранения никотиносодержащей продукции без маркировки.

Выяснилось, что 30-летний индивидуальный предприниматель хранил в своем магазине крупную партию жидкостей для электронных сигарет. Мужчина планировал их продавать. Полицейские изъяли 572 единицы немаркированных изделий. Их общая стоимость превысила 1 миллион рублей.

Против предпринимателя возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозитсыктывкарцу, штраф от 400 до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Коми.

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