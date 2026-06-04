Жители Ухты пожаловались на соседа, который разводит кроликов в квартире

Суд обязал мужчину предоставить доступ в жилье для проверки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте жильцы одного из домов устали от своего соседа. Они пожаловались на запах пищевых отходов и копченой резины, а также на насекомых, которые расплодились повсюду. Люди попросили помощи у местных властей и прокуратуры, чтобы к квартиранту пришли с проверкой.

Администрация Ухты обратилась в суд с иском. Она требовала обязать ухтинца предоставить доступ в его жилье для осмотра технического и санитарного состояния.

Суд установил, что спорная квартира принадлежит ответчику. В прокуратуру Ухты поступило обращение от депутата Государственного совета Коми. Депутат ссылался на коллективную жалобу жителей дома. Они просили провести прокурорскую проверку из-за бесхозяйного отношения к имуществу.

Жильцы рассказали, что ответчик разводит в квартире кроликов. Он приносит пищевые отходы со столовых и хранит их дома, а еще он занимается копчением резины прямо в квартире. Его жилье стало рассадником тараканов, мошек и других насекомых. Это создает угрозу санитарному благополучию всего дома. Соседи также указали на антисанитарные условия, нарушение пожарной безопасности, психологический дискомфорт и угрозу здоровью людей.

Мужчине неоднократно направляли требования обеспечить доступ в квартиру, но он их не получал. Доступ так и не предоставили, что подтверждается актами. Суд удовлетворил требования администрации. Он посчитал, что бездействие ответчика нарушает права жильцов дома. Решение пока не вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба судов Коми.

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