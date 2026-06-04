Врач из Воркуты удалил лазером «паутину» в носу мужчины

Фото: минздрав Коми

В воркутинской больнице скорой медицинской помощи врачи помогли пациенту, который пять лет не мог нормально дышать. В 2021 году мужчине сделали септопластику – операцию по исправлению носовой перегородки. После этого он надеялся обрести свободное дыхание, но столкнулся с новыми проблемами из-за неправильной реабилитации: в носу образовались множественные спайки, которые словно паутина перекрыли дыхательные пути.

Повторно ложиться под нож пациент не решался. Годы шли, а дискомфорт не проходил. В итоге он все же обратился в воркутинскую больницу. Заведующий лор-отделением Семен Тюлькин предложил мужчине малоинвазивное решение – удалить спайки с помощью лазера. Этот метод сильно отличается от обычных хирургических операций.

Врач объяснил, что лазер здесь работает одновременно как скальпель и прижигатель. Хирурги не режут, а буквально испаряют рубцовую ткань. Сосуды сразу запаиваются – нет ни капли крови. И главное, лазер действует точечно: он затрагивает только спайки, не трогая здоровую слизистую. Это ювелирная работа, которую обычными инструментами не сделать.

Процедура прошла успешно и заняла немного времени. В тот же день пациент почувствовал значительное облегчение. Дыхание восстановилось, а ощущение постоянной заложенности исчезло. Обновить оборудование Воркутинской больницы удалось в том числе благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Его инициировал президент России Владимир Путин.

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