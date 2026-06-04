Во время рыбалки погиб бывший депутат Усть-Куломского района Степан Габов

Прощание с погибшим прошло 2 июня в храме Николая Чудотворца.

Администрация Усть-Куломского района сообщила о гибели 39-летнего Степана Габова. Мужчина был депутатом муниципального совета седьмого созыва с 2020 по 2025 год.

Погибший работал зубным врачом в амбулатории села Деревянск. В администрации отметили, что он завоевал искреннее уважение и признание земляков. Также Степан Габов трудился инструктором по спорту в местном центре спортивных мероприятий. Личным примером он вдохновлял земляков на здоровый образ жизни. Успел побывать и депутатом сельского совета, и муниципального.

Глава района Сергей Рубан рассказал в соцсетях, что Степан Габов родился в Корткеросском районе, но всей душой полюбил село Деревянск на усть-куломской земле. Глава описал его как простого, спокойного, с юмором и неунывающего парня. Он поделился, что они были знакомы и дружны много лет, впервые встретились на волейбольной площадке. Главе района невозможно принять, что он больше никогда не сможет пожать руку погибшему.

Прощание и отпевание прошли 2 июня в храме Николая Чудотворца в селе Деревянск. Похоронили Степана Габова на центральном сельском кладбище. По данным СМИ, экс-депутат погиб во время рыбалки. Ему стало плохо, он упал в воду. К тому моменту, когда мужчину вытащили на берег, он уже погиб.

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