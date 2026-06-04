Третий кассационный суд не нашел нарушений в деле экс-главы Минздрава Коми

Суд первой инстанции посчитал, что обвинение нарушает право на защиту, но кассация не согласилась. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Третий кассационный суд не обнаружил нарушений Уголовно-процессуального кодекса в деле бывшего руководителя Минздрава Коми Ваграма Даллакяна. Дело вернули в суд первой инстанции и оно уже поступило в Сыктывкарский городской суд.

Кассация приняла решение вернуть дело для того, чтобы установить точную сумму ущерба, который понесли «Государственные аптеки Республики Коми». Суд первой инстанции ранее пришел к выводу, что Даллакян знал: для заключения нового контракта на лекарственное обеспечение льготников нужно перераспределить деньги со статьи закупки лекарств на статью услуг по их приемке, хранению и доставке. Однако до июля 2023 года таких поручений не было, а без них и письма в Минфин Коми ничего сделать не получалось.

По мнению суда первой инстанции, после поручения Даллакяна в июле 2023 года подготовили письмо и направили в Минфин республики. Речь шла о перераспределении больше 16,3 миллиона рублей. В тот же день в сводную бюджетную роспись внесли изменения. Аналогичные изменения на сумму больше 31,1 миллиона сделали 4 августа 2023 года. Благодаря этому удалось заключить контракты для лекарственного обеспечения.

Суд первой инстанции посчитал, что бездействие Даллакяна – непринятие мер для инициации перераспределения денег – орган следствия ему не вменял. Это должно было отразиться в обвинительном заключении, чтобы соблюсти право обвиняемого на защиту.

Третий кассационный суд с этим не согласился. Он решил, что в предъявленном Даллакяну обвинении указаны все необходимые детали: существо обвинения, место и время преступления, способ, мотивы, цели, последствия. Нарушений уголовно-процессуального закона, которые мешали бы рассмотреть дело и вынести приговор, из материалов не видно.

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