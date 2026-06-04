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НовостиОбщество4 июня 2026 11:00

Третий кассационный суд не нашел нарушений в деле экс-главы Минздрава Коми

Дело вернули в Сыктывкарский городской суд для установления суммы фактического ущерба
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суд первой инстанции посчитал, что обвинение нарушает право на защиту, но кассация не согласилась.

Суд первой инстанции посчитал, что обвинение нарушает право на защиту, но кассация не согласилась.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Третий кассационный суд не обнаружил нарушений Уголовно-процессуального кодекса в деле бывшего руководителя Минздрава Коми Ваграма Даллакяна. Дело вернули в суд первой инстанции и оно уже поступило в Сыктывкарский городской суд.

Кассация приняла решение вернуть дело для того, чтобы установить точную сумму ущерба, который понесли «Государственные аптеки Республики Коми». Суд первой инстанции ранее пришел к выводу, что Даллакян знал: для заключения нового контракта на лекарственное обеспечение льготников нужно перераспределить деньги со статьи закупки лекарств на статью услуг по их приемке, хранению и доставке. Однако до июля 2023 года таких поручений не было, а без них и письма в Минфин Коми ничего сделать не получалось.

По мнению суда первой инстанции, после поручения Даллакяна в июле 2023 года подготовили письмо и направили в Минфин республики. Речь шла о перераспределении больше 16,3 миллиона рублей. В тот же день в сводную бюджетную роспись внесли изменения. Аналогичные изменения на сумму больше 31,1 миллиона сделали 4 августа 2023 года. Благодаря этому удалось заключить контракты для лекарственного обеспечения.

Суд первой инстанции посчитал, что бездействие Даллакяна – непринятие мер для инициации перераспределения денег – орган следствия ему не вменял. Это должно было отразиться в обвинительном заключении, чтобы соблюсти право обвиняемого на защиту.

Третий кассационный суд с этим не согласился. Он решил, что в предъявленном Даллакяну обвинении указаны все необходимые детали: существо обвинения, место и время преступления, способ, мотивы, цели, последствия. Нарушений уголовно-процессуального закона, которые мешали бы рассмотреть дело и вынести приговор, из материалов не видно.

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