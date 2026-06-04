44 семьи с детьми-инвалидами в Коми получили по 24 тысячи рублей на питание

С начала года из бюджета направили больше 1 миллиона рублей.

В Министерстве труда, занятости и соцзащиты Коми сообщили о выплатах семьям с больными детьми. С начала года 44 семьи, в которых растут дети с целиакией или фенилкетонурией, получили ежегодную компенсацию на питание. Размер выплаты составляет 24 тысячи рублей.

Эту меру поддержки ввели в республике с учетом обращений жителей. Все жалобы и предложения обработал Центр управления регионом. Выплата реализуется в рамках национального проекта «Семья», который инициировал президент Владимир Путин. Глава Коми Ростислав Гольдштейн держит на личном контроле выполнение всех социальных обязательств перед жителями.

Исполняющий обязанности министра труда, занятости и соцзащиты Коми Татьяна Майкова пояснила, что по численности получателей эта мера не массовая. Но для каждой такой семьи помощь очень существенна. Детям с этими диагнозами нужна строгая диета и даже отдельная посуда для приготовления пищи. Все это влечет серьезные траты. Выплата помогает компенсировать часть расходов.

По данным министерства, с начала года из бюджета региона на эти цели направили 1 миллион 80 тысяч рублей. Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства. При себе надо иметь заявление и справку из больницы, которая подтверждает диагноз. Дальше выплата продлевается автоматически на следующий год. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно. Деньги перечисляют ежегодно до 1 апреля.

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