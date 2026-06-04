За неделю в Коми огурцы подорожали сразу на 30 процентов

За неделю в Коми огурцы подорожали на 30 процентов, а творог подешевел почти на 2 процента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комистат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в республике за прошедшую неделю – с 26 мая по 1 июня.

Продукты питания. За семь дней подорожали: шлифованный рис (плюс 1,8 процента), свинина (плюс 1,6 процента), мороженая неразделанная рыба и мясо кур (плюс 1 процент). Подешевели: творог (минус 1,8 процента), вермишель (минус 1,7 процента), гречневая крупа и макаронные изделия (минус 1,5 процента).

Овощи и фрукты. Среди плодоовощной продукции сильнее всего выросли цены на огурцы – сразу на 30 процентов. Помидоры прибавили 5,6 процента, картофель – 4,6 процента, репчатый лук – 3,7 процента, белокочанная капуста – 3,3 процента, морковь – 2,1 процента, свекла и бананы – по 1,4 процента.

Лекарства. Из наблюдаемых медикаментов подорожали левомеколь (плюс 2 процента) и римантадин (плюс 1,6 процента).

Непродовольственные товары первой необходимости. Выросли цены на хозяйственное мыло (плюс 3,5 процента), зубные щетки (плюс 2,6 процента), туалетное мыло (плюс 2,4 процента). Подешевели сухие корма для животных (минус 2,3 процента), детские подгузники (минус 2,2 процента), туалетная бумага (минус 2,1 процента), стиральные порошки (минус 1,5 процента).

Остальные непродовольственные товары. Снизились цены на шампуни и электропылесосы (минус 2,9 процента), телевизоры (минус 2,8 процента), смартфоны (минус 1,1 процента).

Услуги. Средняя стоимость проживания в гостиницах категории 2 звезды снизилась на 1,5 процента.

Топливо. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,3 процент.

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