В Коми устроят парад воздухоплавателей и шоу дронов за 5,25 миллиона рублей

Шесть команд поднимут аэростаты, а сто дронов покажут не менее 8 анимационных сцен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Финно-угорский этнокультурный парк в Сыктывдинском районе объявил поиск организаций. Они нужны, чтобы провести парад воздухоплавателей и шоу дронов в июле этого года.

На портале госзакупок разместили две заявки. Первая - на обеспечение участия команд воздухоплавателей. На это готовы потратить 1,73 миллиона рублей. Мероприятия пройдут в парке с 17 по 19 июля. Вторая заявка - на организацию шоу дронов. На нее выделили 3,52 миллиона рублей. Шоу должно состояться до 21 июля 2026 года. Общая начальная стоимость обеих закупок составляет 5,25 миллиона рублей.

Организации, которые хотят участвовать в электронных аукционах, могут подать документы до 15 июня. В этот же день конкурсные комиссии определят подрядчиков и заключат с ними контракты. Услуги нужно оказывать на территории парка в селе Ыб Сыктывдинского района.

В параде воздухоплавателей планируют задействовать шесть команд. Если погода будет хорошей, подрядчик организует привязанные подъемы за билеты. Также он должен обеспечить надутые аэростаты, чтобы посетители могли фотографироваться. Если погода испортится, вместо полетов придется провести тематические фотозоны, мастер-классы, викторины и конкурсы.

Для шоу дронов подрядчику нужно заранее получить разрешительные документы на использование воздушного пространства. Также он должен представить концепцию визуального оформления. На основе программирования беспилотников надо создать не менее восьми анимационных сцен общей продолжительностью от 10 минут.

В шоу планируется участие не менее ста квадрокоптеров со светодиодами. Дроны должны уметь взлетать выше 150 метров. Светодиодный фонарь каждого аппарата должен быть не меньше 120 миллиметров в размере и мощностью не менее 10 ватт. Это нужно для четкой видимости с безопасного расстояния. Каждый дрон с фонарем должен быть от 450 миллиметров по диагонали и иметь запас полетного времени минимум 5 минут для выступления.

Видимость шоу должна превышать 3 километра. Список фигур и символов, а также их последовательность могут уточняться в процессе подготовки. Сценарий надо согласовать с заказчиком. В день проведения мероприятия дроны выполнят программу в автоматическом режиме.

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